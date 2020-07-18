الوطنية للتأمين تعلن عن وظائف إدارية لحملة البكالوريوس حديثي التخرج

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تعلن الشركة الوطنية للتأمين عن توفر وظائف إدارية في مدينة (جدة) لحملة البكالوريوس مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي حسب المسميات والشروط التالية:

– موظف دعم المبيعات (Sales Support Officer)

المتطلبات: بكالوريوس في (إدارة الأعمال، التسويق، التأمين) أو ما يعادلهم مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: توفير الدعم لمندوبي المبيعات لمساعدتهم على أداء مهامهم بشكل أكثر فعالية والتعامل مع العملاء الحاليين والمحتملين وتمكين فريق المبيعات المداني.

– موظف العمليات (Operations Officer)

المتطلبات: بكالوريوس في (إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية، التأمين) أو ما يعادلهم مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: معالجة جميع الإجراءات والرسوم والحسابات المميزة والتحقق من صحة البيانات وتصحيحها قبل تحميلها إلى النظام وإصدار الفواتير.

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نبذة عن الشركة:

بدأت الشركة الوطنية للتأمين أعمالها بالمملكة العربية السعودية في الربع الثاني من العام 2010م معتمدة على خبراتها التي توارثتها من شركة التأمين الوطنية السعودية والمسجلة في مملكة البحرين وتمارس أعمال التأمين بالسعودية منذ العام 1975م.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/30xkd5N

