بنك أبوظبي الأول يعلن عن وظائف إدارية لحملة البكالوريوس في الرياض

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يعلن بنك أبوظبي الأول عن توفر وظائف إدارية شاغرة في مقر البنك بمدينة (الرياض) لحملة البكالوريوس مع الخبرة حسب المسميات والشروط التالية:

– مسؤول أول التحصيل (Senior Officer Collections)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، إدارة عامة، مالية، بنوك) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التحصيل وإدارة الأصول المتأخرة.

الوصف الوظيفي: إدارة الأصول المتأخرة في إطار محفظة الإقراض وقيادة فريق من ممثلي الزيارات الميدانية لضمان الاسترداد الفعال للقروض.

– محلل إئتمان التجزئة (Retail Credit Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، إدارة عامة، مالية، بنوك) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال أو في مجال مشابه.

الوصف الوظيفي: فحص وتسجيل جميع الوثائق والبيانات لتمكين قرارات التقييم المتعلقة بتسهيلات الإئتمان غير المضمونة وبطاقات الإئتمان والقروض.

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الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/30hJ3Gt

