شركة أرامكو توتال ساتورب تعلن عن وظيفة شاغرة في المجال القانوني

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تعلن شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) في مدينة الجبيل الصناعية عن توفر وظيفة بمسمى مستشار قانوني (Legal Counsel) لحملة البكالوريوس مع الخبرة على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على البكالوريوس في تخصص (القانون) أو ما يعادله.

– خبرة لا تقل عن 10 سنوات بمجال الاستشارات القانونية في بيئة تجارية منها 5 سنوات في وظيفة مشابهة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

الوصف الوظيفي:

تقديم المشورة بشأن مجموعة متنوعة من العقود التجارية بما في ذلك (شروط الموردين والشراء، اتفاقيات بيع المنتجات، الإيجارات، اتفاقيات التراخيص، مذكرات التفاهم، وثائق عدم المطابقة، المستندات المالية، معاملات الشركات)، والإشراف على جميع إجراءات التقاضي والمسائل الخلافية وقيادة وإدارة تجنب النزاعات وحلها.

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مزايا العمل في شركة ساتورب:

– رواتب تنافسية

– بدل سكن

– بدل نقل

– إجازة سنوية مدفوعة (30 يوم) للموظفين من الدرجة التاسعة فأقل.

– إجازة سنوية مدفوعة (38 يوم) للموظفين من الدرجة العاشرة فأعلى.

– تأمين طبي

-راتب إضافي سنوي

– بدل إجازة (70% من الراتب).

– برنامج تملك المنازل للسعوديين.

– بدل تأثيث يدفع مرة واحدة.

– هدايا خدمة كل خمس سنوات.

نبذة عن الشركة:

ساتورب (SATORP) اختصار لمسمى شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات، مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية، تعد ساتورب أكبر مشروع تكريري بتروكيماوي عطري في العالم وأول مصفاة بترول متكاملة في المملكة العربية السعودية بطاقة 400 ألف برميل يومياً، وتقع المصفاة في مدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/3ewSaIl

