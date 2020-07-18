ما مدى تأثير الذكاء الاصطناعي والتحليلي على الشركات اليوم؟

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تتيح التحليلات المتقدمة بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي (AI) في تطبيقات الأعمال للمؤسسات استكشاف مجالات جديدة لخدمة العملاء الداخليين والخارجيين بشكل أفضل.

نظرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يهدف إلى محاكاة القدرة البشرية على تقييم واستخلاص النتائج من البيانات، فإن التحليلات المتقدمة تغطي مجموعة واسعة من عمليات التحليل، حيث إن تطوير هذه التقنيات ليس له تأثير فوري فقط على الشركات والمستخدمين النهائيين، ولكن أيضًا على الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال.

للحصول على قيمة أدوات التحليلات المتقدمة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي الحصول على بيانات عالية الجودة، وبدون ذلك، لن تتمكن أدوات التحليلات ونماذج (AI) من عمل توقعات دقيقة، ولا يمكنها تقديم رؤى يمكن أن تساعد في تنمية أعمال الشركة. لذلك يجب على المؤسسات تجميع وتنظيف وتوحيد المعايير بمجرد تغذية البيانات بأدوات التحليلات ونماذج الذكاء الاصطناعي.

بشكل تقليدي، أمضى خبراء تحليل البيانات وقتهم في أداء مهام شاقة ومتكررة، بما في ذلك استنباط البيانات للتحليل، وإعداد التقارير ولوحات المعلومات للاستخدام في النماذج وأنظمة الأعمال. ومع ذلك، لا يمكنهم ببساطة معرفة كل تركيبة أو اختلاف في بياناتهم باستخدام أدوات التحليل وأدوات الذكاء التجاري التقليدية.

تنفيذ الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة:

تستفيد معظم الشركات اليوم من السحابة في التخزين والاستخدام المفيد للبيانات شبه المنظمة أو غير المنظمة. إلى جانب ذلك، يعتبر معظمهم أن تقارب الحوسبة السحابية وتحليلات البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي سيكون لها تأثير تحويلي كبير على الأعمال الحديثة، على الرغم من أن هذا التقارب لا يزال في مهده، إلا أن تنفيذه يحقق تقدمًا لا مفر منه ورائعًا للشركات.

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نظرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي مدفوع بالبيانات، فإن السعي وراء التميز في البيانات في الواجهة الأمامية يمكن أن يؤخر نشر هذا الذكاء بدون داع، وهذا يرجع بشكل رئيسي إلى ضخ رأس المال الضخم نحو مخازن البيانات وبحيرات البيانات دون فهم رؤى ذات مغزى أو ثقافات تعتمد على البيانات التي تؤثر على النتيجة النهائية للمؤسسة.

يضمن إنشاء نتائج الأعمال التي تركز على الذكاء الاصطناعي وإستراتيجية التحليلات المتقدمة أن تدفع الشركات تحليلات (AI) نحو أهداف أعمالها المهمة حقًا، وأن تكون البيانات مصممة على أساس هذه النتائج.

علاوة على ذلك، يمكن للشركات التي تستخدم التحليلات لتحديد رؤى الأعمال القيمة من مصادر البيانات المختلفة أن يكون لها أيضًا تأثير هائل على نتائج الأعمال، حيث ستمنحهم التحليلات المتقدمة التي تعتمد على (AI) ميزة تنافسية مع الشركات التي تستخدم فقط أدوات ذكاء الأعمال التقليدية.

وفقًا لتقرير (McKinsey)، يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تنتج ما بين 3.5 تريليون دولار أمريكي و 5.8 تريليون دولار أمريكي سنويًا عبر تسع وظائف تجارية في 19 صناعة.

حيث يشمل ذلك خدمات التجزئة وأنظمة وخدمات الرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والسفر والقطاعات العامة والاجتماعية و (CPG)، والسيارات والتجميع والإلكترونيات وأشباه الموصلات المتقدمة، والمصارف والتأمين والمواد الأساسية والتكنولوجيا الفائقة..، ووسائل الإعلام والترفيه، والنفط والغاز، والاتصالات والزراعة والكيماويات والأدوية والمنتجات الطبية، والفضاء والدفاع.

وأشار التقرير كذلك إلى أن هذا يشكل حوالي 40 في المئة من إجمالي التأثيرات السنوية التي تبلغ 9.5 تريليونات دولار أمريكي إلى 15.4 تريليون دولار أمريكي، التي يمكن تمكينها من خلال جميع التقنيات التحليلية.

بشكل شامل، سيكون لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة تأثير كبير على كل جانب من جوانب الأعمال التجارية.

