هل مسحة الأنف لفحص كورونا أدق من مسحة الحلق؟.. “الصحة” توضح

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أكدت وزارة الصحة أن فحص الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” عن طريق البلعوم الأنفي أو الفموي يعطي نتائج واحدة ودقيقة، وذلك رداً على تساؤلات وأنباء أن المسحة التي تؤخذ من الأنف أدق من الفم.

وقالت الوزارة إن عينة البلعوم الأنفي يتم جمعها عن طريق إدخال العود الخاص بإجراء المسحة للأنف بشكل موازٍ للفم وبعمق محدد..، أما عينة البلعوم الفموي فتؤخذ عن طريق إدخال العود الخاص بإجراء المسحة عن طريق الفم إلى مناطق البلعوم الخلفي والمناطق اللوزية.

وأضافت أن التوصيات الصادرة من مركز السيطرة على الأمراض بجمع واختبار عينة من الجهاز التنفسي العلوي للكشف عن فيروس كوفيد 19 تؤكد بشكل عام أن أيا من الخيارات المذكورة تعتبر عينات مقبولة للفحص.

