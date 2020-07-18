الرقابة المسائية بالأمانة ضبطت الوقعة
أغلقت أمانة منطقة عسير بالتنسيق مع الجهات المختصة، معملًا للحلويات كان قد تم إغلاقه في وقت سابق، وأعادت عمالة وافدة تشغيله من جديد.
وذكرت أمانة عسير –عبر تويتر- أن الرقابة المسائية داهمت معملًا للحلويات في مدينة أبها، تديره عمالة وافدة، قامت بفتحه رغم إغلاقه في وقت سابق.
وكانت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير، تمكنت في يونيو الماضي، من ضبط طنين من اللحوم والبيض الفاسد بمطعم ومنزل بمدينة أبها، كما تم ضبط أكثر من طن من البيض الفاسد في أحد منازل مدينة أبها.
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كانت هذه تفاصيل خبر عمالة وافدة تعيد افتتاح معمل حلويات بأبها بعد إغلاقه.. وأمانة عسير تتدخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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