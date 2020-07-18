«نهارية التوحد» بالرياض يُعرّف منسوباتها بأدوات العمل التشاركي

نظم مركز الرعاية النهارية لحالات التوحد، التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، برنامجين تدريبيين (عن بُعد) استهدف فيهما 500 مستفيدة من منسوبات المركز وأهالي الحالات والمهتمات بالشأن الاجتماعي والتوحد.

قدمت الدورة الأولى المعنونة بـ«أسرار الإيجابية» المدربة غدير الأحمدي، وتناولت مفهوم الإيجابية وطرق التفكير الإيجابي ومقومات التغيير، بينما تعرفت المستفيدات في البرنامج الثاني على أدوات العمل التشاركي عن بُعد وتطبيقاته للأجهزة الذكية وكيفية استخدامه للتواصل مع أهالي حالات التوحد بالمركز.

تأتي هذه البرامج التدريبية كجزء من الخطة السنوية لمركز الرعاية النهارية لحالات التوحد بالرياض، والتي تهدف إلى تطوير قدرات منسوبات المركز وتحسين البرامج العلاجية التربوية المقدمة لفئة أطفال التوحد.