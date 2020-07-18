تنظيم حملة «دمي لوطني» للتبرع بالدم في الشرقية

لتزويد بنوك الدم بالمنطقة
نظم فريق حملات التبرع بالدم بالمختبر الإقليمي وبنك الدم في صحة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع جمعية إيثار؛ لتنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية، حملة للتبرع بالدم بعنوان «دمي لوطني»، في محافظة الخبر.
وتهدف الحملة إلى تعريف جميع شرائح المجتمع بأهمية التبرع بالدم، وتغيير النمط السائد حول مفهوم التبرع بالدم.
وأكد مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الشرقية عبدالله العتيبي، أن الحملة تأتي دعمًا للجهات المختصة؛ لتزويد بنوك الدم بالمنطقة بوحدات الدم ومشتقاته لسد الاحتياج، ونشر ثقافة أهمية التبرع بالدم، مشيرًا إلى أن الحملة انطلقت وفقًا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والوقاية منه.
من جانبها، أشارت المديرة التنفيذية للجمعية وعد شراحيلي إلى أن الفريق التطوعي للحملة قام بتوعية زوار المجمع بالتبرع بالدم وتحفيزهم للتبرع، ومساعدة موظفي بنك الدم بتسهيل إجراءات المتبرعين ودخولهم، كما جرى تنبيه المتطوعين إلى إتباع الإجراءات الاحترازية، ومنها ارتداء القفزات، ووضع الكمامات.
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