عمل لـ66 عامًا.. وفاة الشيخ هليل الشمري أقدم إمام بمنطقة حائل

كان يقيم حملات حج مجانًا
توفي أقدم إمام في منطقة حائل، الشيخ هليل بن سودان التريباني الشمري، والذي بدأ العمل في 1/7/1375هـ، أي منذ حوالي 66 عامًا.
ودشن مغردون هاشتاقًا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حمل اسم «#هليل بن سودان التريباني الشمري».
وذكر المغردون أن الشيخ هليل الشمري كان يقيم حملات حج مجانًا كل عام، آخرها في العام الماضي (1440هـ) وكان يقودها بنفسه، وعرف عنه بذل الخير والإصلاح بين الناس، وتخرج الشمري في مدرسة العلوم الشرعية في المدينة المنورة.
وأثنى المغردون على أخلاقه وصلاحه، ونعاه المغرد عبدالرحمن سعدي الشمري بقصيدة قال فيها:
حزنٍ تقل مزنٍ نشا ومتخيّل
وبله دموعٍ وسط حايل غزيره
ما تلام عينٍ دمع جوفه مسيّل
على خبر شيخٍ وفاته كسيره
مثل الجمل لحمول ربعه يشيّل
الله يعظّم أجركم يالعشيره
لا والله الا مات واقفى هليّل
وهذا نعي فرقاه في كل ديره
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