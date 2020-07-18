

نيودلهي 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

سجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 34884 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها، عن تسجيل 671 وفاة جديدة، ليرتفع أجمالي الوفيات إلى 26 ألفا و 273 حالة .

// انتهى //

09:10ت م

0019



نيودلهي 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسسجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 34884 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و38 ألفا و716 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الهندية في بيان لها، عن تسجيل 671 وفاة جديدة، ليرتفع أجمالي الوفيات إلى 26 ألفا و 273 حالة .// انتهى //09:10ت م0019

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهند تسجل 34884 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.