السعودية اليوم / انطلاق فعاليات عروض "الفروسية والخيول "بمحافظة سراة عبيدة



ظهران الجنوب 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

انطلقت مساء أمس فعاليات عروض " الفروسية والخيول " التي نظمتها لجنة التنمية السياحية بمحافظة سراة عبيدة، بميدان الفروسية بصقر بني بشر جنوب المحافظة، وذلك ضمن فعاليات صيف عسير 2020. بمشاركة عدة إدارات حكومية وتضمنت العروض مهارات للفرسان بالخيل العربية تحت شعار "مرحباً ألف.. تنزه بحذر" ،حيث قدَّم أكثر من 15 فارسًا مهاراتهم عبر تشكيلات مختلفة، أبرزها التقاط الأوتاد والتقاط الأوتاد النارية ثم قفز الحاجز الناري وغيرها من الألعاب التي أبرزت أصالة الخيل العربية، والاعتزاز بالتراث.

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08:10ت م

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