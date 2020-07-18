شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة الاثنين المقبل والان مع التفاصيل

السبت 18 يوليه 2020 دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين المقبل الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هجرية.

وقالت المحكمة في بيان لها - بثته وكالة الأنباء السعودية - انها ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441 هجرية، وترجو ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة

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