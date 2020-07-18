وفاة أقدم خطيب جامع في حائل

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): توفي " هليل سودان الشمري " أقدم خطيب جامع في حائل بعد صراع مع المرض. توفي " هليل سودان الشمري " أقدم خطيب جامع في حائل بعد صراع مع المرض. ويعد الشمري من طليعة خريجي مدرسة العلوم الشرعية في المدينة المنورة، وأمضى أكثر من 60 عاما يؤذن للصلاة منذ عام 1374 للهجرة.

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