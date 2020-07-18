شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام عن سعد الجبري: من المؤسف تفضيل المال على الوطن والشرف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، اليوم السبت، على قضية فساد مسؤول الاستخبارات السابق سعد الجبري.

وقال الأمير سطام: " من المؤسف والمحزن أن يقايض أي إنسان بين المال الذي كُسب من فساد وبين الوطن ويختار بالنهاية المال ويخسر وطنه وأهله وشرفه، كم هم دنيئون " .

وكانت صحيفة " وول ستريت جورنال "،كشفت الجمعة، عن شبكة فساد أدارها الجبري الذي تلاحقه المملكة بتهمة تبديد مليارات الدولارات، وتسعى إلى استعادته من كندا التي فر إليها في 2017.