شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام عن سعد الجبري: من المؤسف تفضيل المال على الوطن والشرف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، اليوم السبت، على قضية فساد مسؤول الاستخبارات السابق سعد الجبري.
وقال الأمير سطام: " من المؤسف والمحزن أن يقايض أي إنسان بين المال الذي كُسب من فساد وبين الوطن ويختار بالنهاية المال ويخسر وطنه وأهله وشرفه، كم هم دنيئون " .
وكانت صحيفة " وول ستريت جورنال "،كشفت الجمعة، عن شبكة فساد أدارها الجبري الذي تلاحقه المملكة بتهمة تبديد مليارات الدولارات، وتسعى إلى استعادته من كندا التي فر إليها في 2017.
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