شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..السلمي يوضح دلالة رؤية الميت في الحلم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح أستاذ الفقه المقارن الشيخ عبد الله السلمي، مدى دلالة رؤية الأموات في الحلم على أحوالهم في الآخرة.
وقال السلمي خلال برنامج " يستفتونك " ، إنه يجب التأكد من أن هذا الحلم رؤية بالفعل أم لا، مشيرا إلى أن الرؤية من الله هي المبشرة.
ولفت إلى أهمية عدم الحرص على تفسير الرؤى خاصة إن لم تكن فيها نوع من المبشرات، مؤكدا أن الرؤى التي تضيق الصدر ينبغي عدم ذكرها لأحد.
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