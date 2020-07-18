شكرا لمتابعة خبر عن " سعد الجبري " خان قسمه مع الله ودولته مرتميًا في أحضان أعداء الوطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعاد نشطاء نشر مقطع للحظة أداء مسؤول الاستخبارات السابق، سعد الجبري بالقسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- متعهدًا بالإخلاص للبلاد والحفاظ على مصالحها، وهو ما فعل عكسه.

وخان الجبري قسمه مع الله سبحانه وتعالى والمملكة، بهروبه إلى كندا، متورطًا مع مجموعة من الأشخاص الذين كان يقودهم خلال فترة عمله في وزارة الداخلية في صرف ما يقارب 11 مليار دولار من الأموال الحكومية.

واستغل الجبري الصندوق الذي أُنشئ في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، الذي كان معنيًّا بمكافحة الإرهاب، للقيام بعمليات مالية غير مشروعة عبر شراكات مع شركات قطاع خاص مملوكة له، أو لأفراد عائلته والمقربين منه؛ ليُنشئ نظامًا يُمْكنه هو وزملاؤه الاستفادة منه.