«أبشر» تُحدد خطوات تجديد جواز سفر العامل إلكترونيًّا

من خلال تبويب خدماتي

حدَّدت منصة «أبشر» الإجراءات المطلوبة؛ لتجديد جواز سفر العامل إلكترونيًّا والخطوات اللازمة لذلك. وتلقت المنصة تساؤلًا من أحد المستفيدين، قال فيه: «أريد تحديث جواز عامل لديّ، ومطلوب مني مراجعة المديرية العامة للجوازات.. فما الحل؟»، وردَّت «أبشر» بأنه لتحديث بيانات سفر العامل يتم الدخول إلى حساب المستفيد عبر المنصة، ومن خلال تبويب خدماتي يتم النقر على أيقونة «خدمات- الخدمات العامة- الرسائل والطلبات- المديرية العامة للجوازات» وإرسال طلب، وذلك عبر الرابط:

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