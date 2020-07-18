المرور يجدد التذكير بقيمة المخالفات الموجبة لتنبيه المخالف

نبه إلى الفترة الزمنية المحددة للسداد

جدَّد المرور السعودي التذكير بمبالغ المخالفات التي توجب تنبيه المخالف بشكل إلزامي وفقًا لنظام المرور والفترة الزمنية المحددة لإحالته إلى المحكمة المختصة في حال عدم سداده المخالفات المقررة. جاء ذلك ردًا من الحساب الرسمي لـ«المرور السعودي»، عبر موقع «تويتر»، بشأن تنبيه مرتكبي المخالفات؛ حيث أكد أن المادة 75 من نظام المرور تنص على أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيله إذا تراكمت عليه المخالفات، وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر أو مضت ستة اشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها يبلغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا، فإذا لم يسدد يُحال إلى المحكمة المختصة؛ للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات. اقرأ أيضًا: هل ركوب الأطفال بالمقاعد الأمامية مخالفة؟.. المرور يُجيب

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