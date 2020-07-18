الحصيني يتوقع خريطة «حالة ممطرة» تستمر لعدة أيام

تبدأ اليوم السبت بأمطار خفيفة إلى غزيرة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، خريطة الحالة الممطرة التي تبدأ اليوم السبت، وتستمر لعدة أيام. وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تشمل الحالة الممطرة المتوقعة أجزاء من أقصى جنوب منطقتي الرياض والشرقية نواحي السليل ووادي الدواسر والربع الخالي، وتشمل نجران وعسير وجازان والباحة وجنوب وشرق مكة وأجزاء من الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمَان واليمن، وتكون بدايتها من اليوم السبت وتستمر عدة أيام؛ مشيرًا إلى أن الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى غزيرة.

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