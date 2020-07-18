السعودية اليوم / الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا



شنغهاي 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس

وقالت اللجنة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 16 حالة في منطقة شينجيانغ بغرب الصين. وكانت الحالات الست الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.

وأوضحت اللجنة أنه بحلول الجمعة بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83644 حالة. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.

// انتهى //

07:09ت م

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شنغهاي 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي اليوم.وقالت اللجنة في بيان إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 16 حالة في منطقة شينجيانغ بغرب الصين. وكانت الحالات الست الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.وأوضحت اللجنة أنه بحلول الجمعة بلغت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي 83644 حالة. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.// انتهى //07:09ت م0010

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