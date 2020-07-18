السعودية اليوم / المكسيك تسجل أكثر من 331 ألف إصابة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس

ارتفع عدد حالات الإصابة الإجمالية بفيروس

جاء ذلك بعد أن سجلت السلطات 7257 حالة جديدة، بزيادة بلغت 851 حالة عما تم تسجيله يوم الخميس، بحسب ما ذكره نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل.

كما سجلت البلاد 736 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 38 ألفا و310 حالات.

// انتهى //

06:04ت م

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مكسيكو سيتي 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسارتفع عدد حالات الإصابة الإجمالية بفيروس كورونا في المكسيك إلى 331 ألفا و298 حالة يوم الجمعة، منذ بداية الجائحة.جاء ذلك بعد أن سجلت السلطات 7257 حالة جديدة، بزيادة بلغت 851 حالة عما تم تسجيله يوم الخميس، بحسب ما ذكره نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل.كما سجلت البلاد 736 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 38 ألفا و310 حالات.// انتهى //06:04ت م0008

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