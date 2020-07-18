شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن شبكة فساد معقدة أدارها سعد الجبري في وزارة الداخلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - واشنطن (صدى):

كشفت صحيفة " وول ستريت جورنال "،الجمعة، عن شبكة فساد أدارها مسؤول الاستخبارات السابق سعد الجبري الذي تلاحقه المملكة بتهمة تبديد مليارات الدولارات، وتسعى إلى استعادته من كندا التي فر إليها في 2017.

واستندت الصحيفة الأمريكية إلى البحث بشكل أكبر في النتائج التي تم التوصل إليها من قبل مسؤولي المخابرات الأمريكية والأوروبية، مشيرة إلى أن الجبري متهم مع مجموعة من الأشخاص الذين كان يقودهم خلال فترة عمله في وزارة الداخلية بإساءة صرف ما يقارب 11 مليار دولار من الأموال الحكومية، ومنح أنفسهم مليار دولار على الأقل.

وأكد مسؤولون سعوديون معنيون أنهم يحاولون تقديم الجبري للعدالة في إطار الحملة التي ينفذها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد.

وأصدرت المملكة طلبات تسليم وإخطارات للإنتربول لتوقيف الجبري الذي بات هارباً دولياً، وترفض كندا تسليمه.