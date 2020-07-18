بالفيديو..استمرار البحث عن مفقودة نجران حتى اللحظة

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى): وثق مقطع فيديو الجهود المبذولة للبحث عن مفقودة نجران " فاطمة " ،والتي تغيبت عن منزل ذويها منذ الأربعاء الماضي. وثق مقطع فيديو الجهود المبذولة للبحث عن مفقودة نجران " فاطمة " ،والتي تغيبت عن منزل ذويها منذ الأربعاء الماضي. وأظهر المقطع استمرار عمليات البحث مستمره عن فاطمة حتى اللحظة، في محيط جبل تصلال. وتعاني المفقودة من اعتلالات نفسية، وتبلغ من العمر ٢٢ عامًا.

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