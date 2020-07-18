قصة شخص أنقذه بعد الله تطبيق تباعد .. التفاصيل

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كما هو المعتاد مع كل نشرة لاحصائية كورونا اليومية قصة حالة ولكن القصة مختلفة لانها نجت ولم تصاب بسبب

*تطبيق تـبـاعـد*????

‏ شاب كثير المخالطة بسبب طبيعة عمله يحمي نفسه من العدوى بإستخدامه تطبيق تباعد الذي نبهه بوجود حالة مصابه بقربه.

???? قد يكون تهاونك في تحميل التطبيق سبب في انتشار الفيروس بين عائلتك واحبابك

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*لتحميل تطبيق تباعد*

‏ ????*Google Play*

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.nic.tabaud

‏ *App Store*

https://apps.apple.com/sa/app/tabaud-covid-19-ksa/id1514704802

