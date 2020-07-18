الأمير خالد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًّا بوزير الدفاع المصري

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين..
أجرى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع اتصالًا هاتفيًّا بالقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية الفريق أول محمد زكي.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين خصوصًا في المجال الدفاعي والعسكري، وتعزيز التعاون المشترك في كل ما من شأنه حفظ الأمن في المنطقة.
وأكد نائب وزير الدفاع ووزير الدفاع بجمهورية مصر العربية حرص البلدين على تعزيز الاستقرار والتصدي لكل أشكال الإرهاب، وجددا التأكيد على موقف البلدين في الرفض التام للمساس بالأمن الإقليمي العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير خالد بن سلمان يجري اتصالًا هاتفيًّا بوزير الدفاع المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.