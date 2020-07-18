السعودية اليوم / البرازيل تسجل 34177 إصابة جديدة و 1163 وفاة إضافية بفيروس كورونا



ريو دي جانيرو 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم وفاة 1163 شخصا وإصابة 34177 آخرين بفيروس

وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للإصابات بالبرازيل وصل إلى مليونين و46 ألفا و328 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 76688.

وأشارت إلى أن 1321036 شخصا تعافوا من المرض.

وتعد البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

// انتهى //

04:05ت م

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ريو دي جانيرو 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة في البرازيل اليوم وفاة 1163 شخصا وإصابة 34177 آخرين بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة إن العدد الإجمالي للإصابات بالبرازيل وصل إلى مليونين و46 ألفا و328 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 76688.وأشارت إلى أن 1321036 شخصا تعافوا من المرض.وتعد البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //04:05ت م0133

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