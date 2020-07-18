رياضي / إلغاء مسابقة بطولة كرة القدم في سيراليون بدون تحديد بطل



فريتاون 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

أعلن اتحاد سيراليون لكرة القدم إلغاء مسابقة البطولة في سيراليون، بسبب تفشي وباء

واتخذ مجلس البطولة بالتشاور مع اتحاد الكرة في سيراليون قرار إلغاء موسم 2019-2020 بالإجماع، بدون تحديد بطل الموسم في اللعبة، مع مشاركة نفس الأندية في الموسم المقبل.

يذكر أن بطولة سيراليون توقفت منذ منتصف مارس بعد توجيهات السلطات الصحية في البلاد، بسبب تفشي وباء كوفيد-19 .

// انتهى //

03:37ت م

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فريتاون 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسأعلن اتحاد سيراليون لكرة القدم إلغاء مسابقة البطولة في سيراليون، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد واتخذ مجلس البطولة بالتشاور مع اتحاد الكرة في سيراليون قرار إلغاء موسم 2019-2020 بالإجماع، بدون تحديد بطل الموسم في اللعبة، مع مشاركة نفس الأندية في الموسم المقبل.يذكر أن بطولة سيراليون توقفت منذ منتصف مارس بعد توجيهات السلطات الصحية في البلاد، بسبب تفشي وباء كوفيد-19 .// انتهى //03:37ت م0129

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