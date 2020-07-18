السعودية اليوم / السلطات النيجيرية تعلن عن تحرير 34 رهينة من أيدي العصابات المسلحة



أبوجا 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم، عن تحرير 34 رهينة، في عمليات أطلقتها ضد العصابات المسلحة في محافظة بنويه جنوب شرقي البلاد.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية جون إينانش في تصريح له أنهم أطلقوا عمليات ضد العصابات المسلحة في قريتي "إيغبوم" و"توماين" بمحافظة بنويه، وتمكنوا من تحرير 34 شخصًا كانت العصابات المسلحة أخذتهم كرهائن.

وأكد إينانش أن العملية أسفرت عن تحييد زعماء العصابات، وفرار العديد من أفرادها، ومصادرة كميات كبيرة من الذخائر.

ومنذ 4 سنوات تشهد نيجيريا، صراعات عنيفة بين العرقية الفلانية التي تعمل بتربية الحيوانات، وبعض القبائل الأخرى المشتغلة بالزراعة.

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