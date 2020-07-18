

كيب تاون 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

سجلت جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة المنقضية 13 ألفًا و373 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في جنوب أفريقيا اليوم، أن هذه أعلى حصيلة يومية للإصابات يتم تسجيلها في البلاد.

وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 178 ألفًا و183 متعافٍ، لافتًا النظر إلى تسجيل 135 حالة وفاة جديدة، ليصبح عدد المتوفين 4804 أشخاص.

// انتهى //

02:53ت م

0125



كيب تاون 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسسجلت جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة المنقضية 13 ألفًا و373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) رفعت إجمالي الإصابات إلى 337 ألفًا و594 إصابة.وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في جنوب أفريقيا اليوم، أن هذه أعلى حصيلة يومية للإصابات يتم تسجيلها في البلاد.وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 178 ألفًا و183 متعافٍ، لافتًا النظر إلى تسجيل 135 حالة وفاة جديدة، ليصبح عدد المتوفين 4804 أشخاص.// انتهى //02:53ت م0125

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.