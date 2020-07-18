

نيويورك 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حكومات العالم على إعادة النظر في الطريقة التي تتعاون بها لمواجهة التحديات العالمية، في ظل المخاطر التي تشكلها جائحة كوفيد-19 على المكاسب التنموية، وكَشفها لنقاط الضعف وعدم المساواة داخل الدول وفيما بينها.

جاء ذلك في كلمة لغوتيريش خلال ختام الجزء رفيع المستوى من جلسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة اليوم، بهدف مراجعة التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة للجميع بحلول عام 2030، قال فيها: إن الجائحة شددت على الحاجة إلى تعددية أطراف معززة ومتجددة، مبنية على الثقة، وتستند إلى القانون الدولي وموجهة نحو الأهداف الشاملة للسلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

وأضاف الأمين العام: أن تعددية الأطراف الجديدة هذه، يجب أن تكون شاملة من خلال الاعتماد على مساهمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والقطاعات الأخرى، مشيرا إلى أنه يتعين على الأمم المتحدة ووكالاتها، إلى جانب المؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية، العمل معا بشكل أكثر فعالية.

// انتهى //

02:40ت م

0124





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة: جائحة كوفيد-19 تسلط الضوء على الحاجة إلى تعددية أطراف جديدة وشاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.