السعودية اليوم / غانا تسجل 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



أكرا 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

سجلت غانا 695 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية في غانا حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في البلاد، أن عدد المتعافين من هذا الوباء ارتفع إلى 22 ألفًا و 270 متعافيا.

ولفتت النظر إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد المتوفين عند 129 شخصًا.

// انتهى //

02:01ت م

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أكرا 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسسجلت غانا 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 26 ألفًا و 125 إصابة مؤكدة في البلاد.وأفادت السلطات الصحية في غانا حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في البلاد، أن عدد المتعافين من هذا الوباء ارتفع إلى 22 ألفًا و 270 متعافيا.ولفتت النظر إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد المتوفين عند 129 شخصًا.// انتهى //02:01ت م0122

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