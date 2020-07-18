

القاهرة 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تراجع معدل الإصابات اليوم بفيروس

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد بأنه خرج 611 متعافيًا من المستشفيات بعد شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى اليوم.

وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة شُفيت، و 4188 حالة وفاة.

// انتهى //

00:57ت م

0121



القاهرة 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تراجع معدل الإصابات اليوم بفيروس كورونا "كوفيد 19" حيث سُجل 703 حالات إصابة جديدة ووفاة 68 حالة.وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد بأنه خرج 611 متعافيًا من المستشفيات بعد شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى اليوم.وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة شُفيت، و 4188 حالة وفاة.// انتهى //00:57ت م0121

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر : تراجع معدل الإصابة بفيروس كورونا اليوم إلى 703 حالات ووفاة 68 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.