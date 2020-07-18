محمد بن مسعود - الدمام - تسوية العقود الآجلة لخام برنت بتراجع 23 سنتاً عند 43.14 دولاراً سجلت أسعار النفط اليوم تراجعاً، مع انخفاض الطلب على الوقود بفعل المخاوف بشأن تزايد الإصابات بفيروس كورونا. وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بتراجع 23 سنتاً عند 43.14 دولاراً للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتاً إلى 40.59 دولاراً.أسعار النفط بسبب كورونا.. أسعار النفط تتراجع متأثرةً بانخفاض الطلب على الوقود وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-18 سجلت أسعار النفط اليوم تراجعاً، مع انخفاض الطلب على الوقود بفعل المخاوف بشأن تزايد الإصابات بفيروس كورونا. وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بتراجع 23 سنتاً عند 43.14 دولاراً للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتاً إلى 40.59 دولاراً. Advertisements 18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441 02:11 AM تسوية العقود الآجلة لخام برنت بتراجع 23 سنتاً عند 43.14 دولاراً تسوية العقود الآجلة لخام برنت بتراجع 23 سنتاً عند 43.14 دولاراً سجلت أسعار النفط اليوم تراجعاً، مع انخفاض الطلب على الوقود بفعل المخاوف بشأن تزايد الإصابات بفيروس كورونا. وجرت تسوية العقود الآجلة لخام برنت بتراجع 23 سنتاً عند 43.14 دولاراً للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتاً إلى 40.59 دولاراً. ، بسبب كورونا.. أسعار النفط تتراجع متأثرةً بانخفاض الطلب على الوقود ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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