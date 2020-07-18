شكرا لقرائتكم خبر عن «استقلال الجامعات» قفزة نوعية تحسن الأداء وتحفز الإبداع والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة التعليم أن نظام الجامعات المستقلة الجديد لن يؤثر على مكافآت الطلاب أو مجانية التعليم في مرحلة البكالوريوس، إضافة إلى استمرار أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات على أوضاعهم الوظيفية دون المساس بمكتسباتهم المادية. وأوضح مختصون لـ ”الخليج 365” أن النظام الجديد يُعد قفزة نوعية في التعليم العالي ويعمل على تفادي جوانب القصور الإدارية والتشغيلية ويحسن كفاءة الأداء.

وقال الأكاديمي بجامعة الملك عبدالعزيز د. فيصل النوري: «النظام الجديد نقطة تحول لتحقيق أهداف الجامعات عن طريق الموازنة بين الدور الحكومي في إدارة الجامعات، وبين استقلاليتها وإسهامها اقتصاديا ومجتمعيا بكفاءة وفاعلية وبهذا القرار تزداد الطموحات ويرتفع سقف الرؤى والأمنيات لمزيد من التمكين والتميز والجودة والتطوير، ويُعد محفزا لتقديم مخرجات علمية وبحثية متميزة بما سيحقق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية ورفع مستوى التنافسية للجامعات محليا وعالميا».

وأضافت الأكاديمية بجامعة الملك سعود د. أريج الجهني: إن «الاستقلال يحقق الإبداع ويخلق بيئة تنافسية صحية بين الجامعات، وسيترك الخيار لكل جامعة في إعادة هيكلة لوائحها وصياغة سياساتها التعليمية، وبدأت ثمار رؤية المملكة في البروز بالتحولات النوعية في منارات العلم والمعرفة بالتعليم الجامعي، وكلنا ثقة وشغف بمعايشة تلك المرحلة الانتقالية وتهيئة الطريق للأجيال القادمة».

Advertisements

وذكرت الأكاديمية بجامعة أم القرى د. علياء مليباري: «إعلان استقلال ثلاث جامعات من الجامعات السعودية مؤشر إيجابي نحو التميز والإبداع من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030، والمضي قدماً للوصول إلى العالمية، إضافة إلى أنها ستكون تجربة رائدة ومحفزة لبقية الجامعات للاستقلال وتحقيق العديد من الخطط على مستوى موسع ودولي».

وقال المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري: نظام الجامعات الجديد لن يغير من مجانية التعليم في مرحلة البكالوريوس أو مكافآت الطلاب، إضافة إلى أن موظفي الجامعات يستمرون على أنظمتهم الوظيفية السابقة، مشيراً إلى أن النظام الجديد يُمكن الجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، ويساهم في تخفيض الكلفة التشغيلية للجامعات.

وأضاف الأحمري: «النظام الجديد يسعى لربط الجامعات بسوق العمل وتوسيع المشاركة في اتخاذ القرار في مؤسسات التعليم الجامعي من خلال إنشاء المجالس الاستشارية الطلابية وأعضاء هيئة التدريس، وغيرها من المزايا والمكتسبات التي تصب جميعها في المصلحة العامة للوطن والمواطن».