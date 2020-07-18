شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 150 ألف شتلة بمتنزه سيسد والان نبدء بالتفاصيل

شرع متنزه الطائف الوطني بسيسد أبوابه للمتنزهين والزوار أمس، وذلك لإتاحة المجال للمصطافين والزوار بالتنزه والاستمتاع بالأجواء العليلة التي تمتاز بها المحافظة، مع الالتزام بالاحترازات الصحية الوقائية المطلوبة تحت شعار «نعود بحذر».

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف م. هاني القاضي أن المتنزه مقبل على تنفيذ مشروعات تطويرية شاملة، حيث ستُزرع 150 ألف شتلة متنوعة من أنواع الأشجار البرية المعروفة بالمنطقة، وسيُعاد تأهيل المرافق العامة وزيادة أعدادها لتواكب أعداد ومتطلبات الزوار والمصطافين.

وأكد القاضي ضرورة اتباع زوار المتنزه تعليمات وزارة الصحة في التباعد بالمسافات الاحترازية ولبس الكمامات والحرص على النظافة العامة.

يذكر أنه شارك في الافتتاح جمعية ساعد التطوعية التي ساعدت في تقديم التوعية بأهمية المحافظة على البيئة والتزام الزوار بالتعليمات الوقائية، جاء ذلك بعد الانتهاء من عمليات النظافة العامة للمتنزه وصيانة الألعاب والمرافق العامة.