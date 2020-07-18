شكرا لقرائتكم خبر عن «دمي لوطني» تعزز ثقافة التبرع بالدم والان نبدء بالتفاصيل

أطلق فريق حملات التبرع بالدم بالمختبر الإقليمي وبنك الدم بصحة الشرقية بالتعاون مع جمعية إيثار لتنشيط التبرع بالأعضاء حملة للتبرع بالدم بعنوان «دمي لوطني»، وذلك بأحد المجمعات التجارية بالخبر.

وأكد مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة الشرقية عبدالله العتيبي أن الحملة تأتي دعمًا للجهات المختصة لتزويد بنوك الدم بالمنطقة بوحدات الدم ومشتقاته لسد الاحتياج، وكذلك نشر ثقافة أهمية التبرع بالدم، ووفقًا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والوقاية منه.

وأشار رئيس مجلس إدارة «إيثار» عبدالعزيز التركي، إلى حرص الجمعية على تنفيذ تلك الحملات في إطار جهودها المستمرة على مدار العام، في إطار التعاون والتكامل مع صحة الشرقية لسد حاجة بنوك الدم بالكميات اللازمة، لاسيما مع استمرار جائحة كورونا، مبينًا أن الهدف من تلك الحملات هو تعريف كافة شرائح المجتمع بأهمية التبرع بالدم، بالإضافة إلى تغيير النمط السائد حول مفهوم التبرع بالدم.

وأضافت المدير التنفيذي للجمعية وعد شراحيلي إن الفريق التطوعي للحملة سيقوم بتوعية زوار المجمع بالتبرع بالدم وتحفيزهم للتبرع، ومساعدة موظفي بنك الدم بتسهيل إجراءات المتبرعين ودخولهم، كما تم تنبيه المتطوعين بحكم الأزمة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية ومنها لبس القفازات، والكمامات، مع ضرورة تحميل تطبيق وزارة الصحة للعودة بحذر.