شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مراقبات للأقسام النسائية بالمساجد والان نبدء بالتفاصيل

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تعيين مراقبات في الأقسام النسائية بالمساجد. وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» أن القرار يأتي في إطار عناية الوزارة بالمرأة كما الرجل، وضبطا للمصليات، وحرصاً عليهن، وتطويراً للعمل الدعوي النسائي وجميع الأنشطة الخاصة بالمرأة التي تشرف عليها الوزارة.

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