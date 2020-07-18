شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» توقف 59 خط إنتاج لمصانع «مياه» في عام والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن مفتشيها أوقفوا 59 خط إنتاج لمصانع مياه لملاحظات فنية وأسباب احترازية خلال عام 2019 الماضي.

وذكرت أنها تنطلق في تطبيق الإجراءات، وفرض العقوبات من أنظمة واضحة هدفها الأول سلامة المنتجات في الأسواق، وتتدرج العقوبات بحسب طبيعة المخالفة.

وقالت، تعليقًا على مقال الكاتب عبدالرحمن المرشد بعنوان «أوقفوا المصانع المخالفة.. التحذير لا يكفي» المنشور في (اليوم) بتاريخ 7/‏7/‏2020: إن قرار مجلس الوزراء رقم 100 بتاريخ 9/‏4/‏1432 تضمّن الموافقة على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الذي يهدف إلى تحديد دور الجهات الحكومية واختصاصاتها، ومسؤولياتها، والمهمات المنوطة بها في كل ما يتعلق بمصانع المياه، وأوكل للهيئة المهمات كافة التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه المعبأة والثلج التي جرى نقل مهام الرقابة عليها من وزارة الشؤون البلدية والقروية اعتبارًا من 1/‏4/‏1436هـ، ومنذ ذلك الحين تتابع الهيئة وتراقب التزام جميع مصانع مياه الشرب المعبأة في المناطق كافة بتطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بمياه الشرب المعبأة ومنها «مواصفة مياه الشرب المعبأة 1025/‏2014»، و«مواصفة مصانع الأغذية والعاملين بها 21/‏1984»، و«مواصفة بطاقات المواد الغذائية المعبأة 9/‏2013»، و«مواصفة بطاقة مياه الشرب المعبأة 2232/‏2012»، وتتم متابعة ذلك من خلال برنامج رقابي شامل ودوري على جميع مصانع المياه المعبأة، وتشمل سحب عينات لإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية والمكروبيولوجية للتأكد من سلامة ما يُعرض في الأسواق المحلية ومطابقتها للمواصفات القياسية، وفي حال ثبوت عدم مطابقة أحد منتجات تلك المصانع للمواصفات القياسية تُتخذ الإجراءات النظامية بحق المصنع المخالف، ومنها إيقاف خطوط إنتاجه، وسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق، والتحذير من استخدامها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

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وفيما يتعلق بما أشار إليه الكاتب من وجود أنواع من المعقمات في السوق غير صالحة للاستعمال، أكدت الهيئة أنها تتولى متابعة ومراقبة التزام جميع المصانع المنتجة للمعقمات في مناطق المملكة، والتحقق من امتثالها لتطبيق الاشتراطات الخاصة بالمعقمات، وذلك عبر برنامج رقابي شامل ودوري على جميع المصانع المنتجة، وكذلك المنتجات المستوردة، يتضمّن إجراء تحاليل لعينات للتحقق من سلامة ما يُعرض في الأسواق المحلية ومطابقتها للاشتراطات، وفي حال ثبوت عدم مطابقة أحد تلك المنتجات تُتخذ الإجراءات النظامية بحق المصنع المخالف، ومنها إيقاف خطوط إنتاجه وسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق والتحذير من استخدامها عبر موقعها الإلكتروني.

وشددت الهيئة على أهمية ما ذكره الكاتب من ضرورة تعاون المستهلك مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن المصانع والمعامل التي تمارس الغش والتلاعب، وذلك من خلال الاتصال بالرقم الموحد 19999، ومراكز رضا العميل «الرياض، الدمام، جدة»، وتطبيق الهيئة «طمني»، وموقع الهيئة لرفع البلاغ.

وأعربت الهيئة عن تقديرها لصحيفة (اليوم) على دورها دور الفاعل والشراكة الإعلامية المثمرة في رفع وعي المجتمع بالقضايا الهامة المتعلقة بمهامها ومسؤولياتها.