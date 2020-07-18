شكرا لقرائتكم خبر عن مساعدات إنسانية لـ177 ألف امرأة وطفل حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

شارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اجتماع طاولة مستديرة عن أبعاد جائحة كورونا وآثارها على المرأة في الدول العربية، الذي نظمته عن بُعد أمس الأول هيئة الأمم المتحدة للمرأة وسفارة اليابان لدى المملكة العربية السعودية

ومثل المركز في أعمال الاجتماع مدير إدارة الدعم المجتمعي د. آمال الهبدان، وأبرزت خلال الاجتماع جهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في دعم المرأة والفتيات في مناطق الكوارث والنزاعات من خلال تنفيذ الكثير من البرامج، حيث نفذ المركز منذ تأسيسه 225 مشروعا في 49 منطقة حول العالم، شملت أكثر من 62,741,896 امرأة مستفيدة، وكذلك 235 مشروعا في 49 منطقة حول العالم شملت أكثر من 114,210,304 أطفال مستفيدين، وأوضحت أن المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في ظل جائحة كورونا قامت بتقديم الكثير من المساعدات الإنسانية في دول مختلفة تضررت من هذا الوباء، ووصل حجم المساعدات الإنسانية لـ 5 من الدول بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات حكومية، مشيرة إلى أن المركز يعتمد في مشاريعه المنفذة كافة على حصول المرأة والفتاة على المساعدات الكاملة للقيام بدورها لإيجاد بيئة ذات أثر مستدام تنعكس إيجابيا على تعزيز دور المرأة للمشاركة في مجتمعات السلام.

وتطرقت لجهود المملكة المتواصلة لدعم الإنسان في التعامل مع آثار الوباء العالمي لجائحة كورونا «كوفيد 19» وتبعاته، واتخاذها الإجراءات التي تضمن سلامة الوافدات والمقيمات في أراضي المملكة بشكل غير نظامي من خلال تقديم الرعاية الصحية الشاملة للمقيمات بشكل غير نظامي من غير مقابل مادي، وتوفير المحاجر الصحية الخاصة بالنساء المقيمات بشكل غير نظامي أثناء جائحة كورونا.

وناقش الاجتماع عدة محاور منها: سبل حماية المرأة في الدول العربية، والخدمات الصحية المقدمة لها.