شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مستفيد من «تأكد» بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

أكدت صحة الجوف أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات مركز «تأكد» في الجوف بلغ «100» مستفيد تقريبًا، وذلك منذ إطلاقه قبل يومين.

وأوضحت أن مراكز «تأكد» خصّصتها «الصحة» للذين لا يشكون من أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حصلت لهم مخالطة لشخص مصاب، ويُقدم فيها خدمة الفحص لفيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، حيث توجد مراكز «تأكد» حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستُوجد خلال الأيام القليلة القادمة في جميع مناطق المملكة.