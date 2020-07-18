شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع ابتكار وريادة أعمال بجامعة الملك خالد والان نبدء بالتفاصيل

تطلق جامعة الملك خالد ممثلة في مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال اليوم المعسكر التدريبي الافتراضي للابتكار وريادة الأعمال الذي يستمر لمدة أسبوع. وأوضح مدير مركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال د. محمد خماش المغربي أن المعسكر يأتي ضمن مشروع «مبادرون»، ويهدف إلى تقديم مفهوم شامل عن ريادة الأعمال من خلال خبرات رواد أعمال بارزين وتقديم نماذج ناجحة في هذا المجال ومناقشة تأسيس المشروعات والتوسع فيها والخطط والإستراتيجيات لذلك، مضيفًا إن المعسكر يستضيف 5 من أبرز رواد الأعمال وأهمّهم في عدة مجالات حيوية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسبوع ابتكار وريادة أعمال بجامعة الملك خالد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.