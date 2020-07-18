شكرا لقرائتكم خبر عن مركز «اتصال» لحالات كورونا الإيجابية والان نبدء بالتفاصيل
ويضم المركز فريقًا صحيًا مختصًا، للاطمئنان على حالة المصابين ومعرفة الأعراض والتاريخ المرضي، وكذلك عنوان المصاب ومكان تواجده، وإحالته للعيادات التنفسية.
كما يتم تقديم الإرشادات الاحترازية والوقائية الخاصة بالعزل، وتقصي المخالطين، والتأكيد على استخدام تطبيق «تطمن» الذي يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية الصحية لهم على العزل المنزلي، أو الحجر الصحي، بما يضمن سلامتهم، ويعزز من إجراءات تعافيهم.
وبلغ إجمالي المستفيدين من خدمات عيادات «تطمن» في الأحساء 28 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى مطلع الأسبوع الحالي، وذلك من خلال 9 مراكز صحية لعلاج المواطنين والمقيمين.
ووقّعت مديرية الشؤون الصحية بالأحساء اتفاقية ضمن برنامج خطة اليوم الأول لنقل إدارة المستشفيات والمرافق والموارد البشرية بالمحافظة، إلى التجمع الصحي.
ويسعى التجمع الصحي إلى تطوير الموارد البشرية، وتحسين مستوى إدارة المستشفيات والمراكز والبرامج والشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الصحة العامة، وتطوير جاهزية الصحة للاستجابة السريعة والفعالة للأوبئة والجوائح والأزمات.
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