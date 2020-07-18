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اختبارات للوظائف القانونية والحاسوبية بجامعة الإمام عبدالرحمن

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تجري عمادة الموارد البشرية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام، الاختبار التحريري للمتقدمين للوظائف القانونية والحاسوبية، التي تم الإعلان عنها سابقًا، للرجال في مبنى «450» عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة، وبالنسبة للعنصر النسائي سيُعقد الاختبار بمبنى «550» كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بالحرم الجامعي، وذلك يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأوضح المتحدث باسم الجامعة م. طفيل اليوسف، أن الاختبارات ستكون على ثلاث فترات، الأولى من الساعة الثامنة حتى التاسعة صباحًا، والثانية من الساعة 11 صباحًا، حتى الساعة 12.00 مساءً، والثالثة من الساعة 2 حتى الساعة 3 مساءً.

وأكد م. اليوسف ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

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