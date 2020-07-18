شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات للوظائف القانونية والحاسوبية بجامعة الإمام عبدالرحمن والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم الجامعة م. طفيل اليوسف، أن الاختبارات ستكون على ثلاث فترات، الأولى من الساعة الثامنة حتى التاسعة صباحًا، والثانية من الساعة 11 صباحًا، حتى الساعة 12.00 مساءً، والثالثة من الساعة 2 حتى الساعة 3 مساءً.
وأكد م. اليوسف ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.
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