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تعقيم وتطهير أسواق النفع العام بالقطيف

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تكثف بلدية محافظة القطيف، جهودها في أعمال الإصحاح البيئي، من خلال تعقيم وتطهير كافة أسواق النفع العام، للحد من انتشار فيروس «» المستجد «كوفيد - 19».

وتواصل الفرق الميدانية، التابعة للبلدية، جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية في تاروت، للتأكد من سلامة الغذاء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار «كورونا»، وبهدف توفير بيئة غذائية آمنة وصحية.

ونفذت بلدية محافظة القطيف، بالتعاون مع صحة القطيف التكاملية، حملتها التوعوية للوقاية من انتشار «كورونا»، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتوعية الباعة والمتسوقين بالإجراءات الاحترازية الوقائية في أسواق الخضار والفواكه.

من ناحية أخرى، بدأت البلدية أعمال سفلتة شوارع الجزء الشرقي لحي الثريا في بلدة العوامية، بإجمالي أطوال 960 مترا، وبمساحة 8200 متر مربع تقريبا، وذلك ضمن مشاريع صيانة الطرق بالمحافظة.

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