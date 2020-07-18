شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين «تعافي» و«أمان» لمكافحة التدخين والمخدرات والان نبدء بالتفاصيل

وقعت الجمعية الخيرية للمتعافين من المخدرات والمؤثرات العقلية «تعافي» بالمنطقة الشرقية، أمس الأول، اتفاقية مع جمعية «أمان» الخيرية لمكافحة التدخين والمخدرات بمنطقة القصيم، بحضور جميع أعضاء جمعية أمان، برئاسة رئيس مجلس الجمعية أحمد الوهيبي، وذلك بهدف تبادل الخبرات.

وذكر المدير التنفيذي لجمعية «تعافي» مبارك الحارثي، أن الاتفاقية تتضمن أن تدرب جمعية «تعافي»، مجموعة من منسوبي جمعية «أمان» لمكافحة المخدرات في كيفية التعامل مع المدمن، وكيفية إعادة تأهيله ليكون فردا صالحا في المجتمع.

وأضاف الحارثي إنه تم في الاجتماع تبادل المعلومات والإحصائيات والبحوث العلمية من باب تبادل الخبرات في ذات المجال، وتمت مناقشة طرق وأساليب علاج وتأهيل المتعافين من المخدرات، وأهمية التعاون بين الجمعيتين لما يخدم هذه الفئة.

يذكر أن جمعية «تعافي» تقوم على تأهيل المتعافين من المخدرات وتقدم برامج علاجية تأهيلية وإيوائهم بسكن مخصص لذلك، وتساهم في إعادة تأهيل المتعافين للانخراط في المجتمع، ويستمر البرنامج لمدة تمتد إلى عام.