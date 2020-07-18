شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام أول متدربة سعودية لبرنامج «بيطرية الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت الوحدة البيطرية بالدمام، التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، البرنامج التدريبي الصيفي لطلبة كلية الطب البيطري لهذا العام، وشهد البرنامج انضمام أول طالبة طب بيطري سعودية متدربة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والجامعات المحلية والدولية في مجال التعليم والتدريب.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، إن هذا التعاون مستمر منذ سنين، وسوف يستمر، مشيرا إلى أن الفرع ومكاتبه والوحدات التابعة له، يمدون جسور التعاون بينهم وبين جميع الجهات الحكومية والخاصة، فيما فيه الصالح العام في مجال التدريب، وغيره من الأنشطة والفعاليات.

ويأتي هذا التعاون في سبيل رفع المهارات للمتدربين واكتساب المعارف من خلال العمل العيادي والميداني وطرق التعامل مع المستفيدين، من أجل تهيئة المتدربين لسوق العمل وخلق فرص وظيفية.

وتضمن البرنامج التدريبي تطبيقا عمليا عن ممارسة الطب والعلاج للحيوانات التي ترد العيادة البيطرية، وإجراء العمليات الجراحية الطارئة، وكيفية سحب العينات اللازمة لمختبر التشخيص البيطري، والتدريب على طرق مكافحة الأمراض الوبائية والمعدية وفق برنامج التحصينات اللازمة السنوية والمعدة من قبل الوزارة.

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وشمل جدول التدريب عدة زيارات ميدانية لمشاريع الإنتاج الحيواني واسطبلات الخيل، وكذلك أسواق الماشية والمسلخ المركزي وتضمنت الزيارات أيضا مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف والمنشأة البيطرية وذلك ليكتسب المتدرب تطبيقا عمليا على مهام ودور الطبيب البيطري.

وقدمت المتدربة الطالبة نادين عبدالعال، شكرها لوزارة البيئة والمياه والزراعة وفرعها بالمنطقة الشرقية وعلى رأسهم م. عامر المطيري، وكوادر الوحدة البيطرية بالدمام، على إتاحة الفرصة لها لاكتساب المهارات الجديدة التي تساعد على أداء المهام العملية والفهم العلمي للطب البيطري.

يذكر أن الطالبة نادين تدرس بكلية الطب البيطري بجامعة لايف ساينس بدولة بولندا.