اخبار السعوديه

353 بلاغا لـ«940» في 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 353 بلاغا لـ«940» في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 353 بلاغا، و142 استفسارا، و10 تقارير، و53 طلبا.

شملت البلاغات، 21 بلاغا بشأن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «» المستجد «كوفيد 19».

وأوضح المركز أن هذه البلاغات شملت 6 بلاغات لعدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، في عدد من المراكز التجارية، وبلاغا بشأن النظافة الشخصية للعاملين في إحدى المنشآت، و4 بلاغات للزحام، وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي، ومخالفة للإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، إضافة إلى 10 بلاغات بشأن مخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 353 بلاغا لـ«940» في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا