شكرا لقرائتكم خبر عن 353 بلاغا لـ«940» في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 353 بلاغا، و142 استفسارا، و10 تقارير، و53 طلبا.

شملت البلاغات، 21 بلاغا بشأن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وأوضح المركز أن هذه البلاغات شملت 6 بلاغات لعدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، في عدد من المراكز التجارية، وبلاغا بشأن النظافة الشخصية للعاملين في إحدى المنشآت، و4 بلاغات للزحام، وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي، ومخالفة للإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، إضافة إلى 10 بلاغات بشأن مخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.