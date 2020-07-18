شكرا لقرائتكم خبر عن 353 بلاغا لـ«940» في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
شملت البلاغات، 21 بلاغا بشأن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».
وأوضح المركز أن هذه البلاغات شملت 6 بلاغات لعدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، في عدد من المراكز التجارية، وبلاغا بشأن النظافة الشخصية للعاملين في إحدى المنشآت، و4 بلاغات للزحام، وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي، ومخالفة للإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، إضافة إلى 10 بلاغات بشأن مخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.
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