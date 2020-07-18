شكرا لقرائتكم خبر عن 323 مخالفة في 585 جولة رقابية على المحلات التجارية والان نبدء بالتفاصيل
وأكد م. الشمري أنه تم ضبط 323 مخالفة، أبرزها عدم تجديد رخصة المحل، وفتح المحل دون الحصول على الترخيص، ومباشرة النشاط خارج حدود المحل.
وبين أنه يتم التعامل مع المحلات المخالفة بتوجيه إشعار ضبط مخالفة لصاحب المحل، ويقوم صاحب المحل بمراجعة البلدية، ويتم تطبيق بحقه لائحة الغرامات والجزاءات الصادرة من مجلس الوزراء رقم «218» بتاريخ 1432/8/9هـ.
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