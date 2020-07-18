شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير ممرات الحدائق والمتنزهات بالخبر والان نبدء بالتفاصيل
وعملت الفرق الميدانية، التابعة لإدارة النظافة، على غسيل وتعقيم جسور المشاة في الخبر، وتطبيق كافة التدابير الوقائية؛ للوقاية من الفيروس.
من ناحيتها، واصلت إدارة الوقاية الصحية، عمليات الرش والمكافحة والوقاية بحي الهدا، ضمن جهودها في برنامج الإصحاح البيئي، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية.
أما إدارة الحدائق والتجميل، فواصلت العمل على صيانة المزروعات والمسطحات الخضراء في الشوارع والكورنيش والحدائق العامة.
فيما رفعت إدارة النظافة أكثر من 7500 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر من حي الصدفة.
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