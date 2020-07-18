شكرا لقرائتكم خبر عن 108 مخالفات في 919 جولة رقابية.. وتعقيم 1036 موقعا والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت أمانة المنطقة الشرقية 108 مخالفات، يوم أمس الأول، في 919 جولة رقابية صحية، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على أثرها تم قيد 66 مخالفة للمنشآت التي خالفت التدابير الصحية، ورصد 40 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتي تكدس في مساكن العمالة.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية أن عدد الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي بلغ 480 فردًا، وإجمالي الكوادر البشرية بالنظافة 9544 فردًا، أسهموا في رفع 7551 طنًا من النفايات، وإزالة 4626 مترًا مربعًا من الأنقاض والمخلفات، وبلغت كمية المعقمات والمطهرات المستخدمة 183115 لترًا تم استخدامها في غسل وتعقيم وتطهير 1036 موقعًا بالمنطقة.

وتواصل الأمانة جولاتها الرقابية الصحية على الأسواق والمراكز التجارية، والنظر في آلية عملها ومدى التزامها بالأنظمة والقوانين التي كانت قد فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ تحقيقاً للبيئة الآمنة المتصدية بوعيها لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأشارت إلى أن الجولات الرقابية الصحية على الأسواق والمراكز التجارية تأتي للنظر في آلية عملها ومدى التزامها بالبروتوكولات البلدية؛ من أجل بيئة آمنة وواعية للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد.

ودعت الجميع لضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية، والتعاون مع دور الأمانة، وذلك عبر الإبلاغ عند رصد أي مخالفة من خلال مركز «940».